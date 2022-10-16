Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»
Вера Брежнева не считает себя украинской певицей
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Певица рассказала, что на Украине ее никогда не принимали.
Родившаяся в Днепропетровской области певица Вера Брежнева перебралась в Европу весной 2022 года. Она неоднократно выражала несогласие с политикой России по Украине, однако от своей родины открестилась еще в 2019 году. В одном из интервью она заявила, что не считает себя украинской певицей.
По словам Брежневой, на родине ее никогда не ассоциировали с Украиной. Она отметила, что ее описание в интернете уже давно можно было бы изменить с «украинской певицы» на «певицу». Она не хочет быть привязанной к какой-либо одной стране.
«Знаешь, я украинской певицей не была, потому что не участвовала там ни в одной „Песне года“. Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», — рассказала исполнительница.
Брежнева объяснила, что никогда не идентифицировала себя как украинского артиста, потому что у нее нет песен на родном языке, да и популярность к ней пришла уже в России.
«Считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в „ВИА Гру“, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», — поделилась Брежнева с поклонниками.
С начала специальной военной операции Брежнева с мужем Константином Меладзе покинули территорию РФ. Певица занималась благотворительностью. Сейчас исполнительница обосновалась в Италии.
Ранее эксперт рассказал 5-tv.ru, почему Вера Брежнева и Константин Меладзе находятся на грани развода.
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