Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»

Певица рассказала, что на Украине ее никогда не принимали.

Родившаяся в Днепропетровской области певица Вера Брежнева перебралась в Европу весной 2022 года. Она неоднократно выражала несогласие с политикой России по Украине, однако от своей родины открестилась еще в 2019 году. В одном из интервью она заявила, что не считает себя украинской певицей.

По словам Брежневой, на родине ее никогда не ассоциировали с Украиной. Она отметила, что ее описание в интернете уже давно можно было бы изменить с «украинской певицы» на «певицу». Она не хочет быть привязанной к какой-либо одной стране.

«Знаешь, я украинской певицей не была, потому что не участвовала там ни в одной „Песне года“. Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», — рассказала исполнительница.

Брежнева объяснила, что никогда не идентифицировала себя как украинского артиста, потому что у нее нет песен на родном языке, да и популярность к ней пришла уже в России.

«Считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в „ВИА Гру“, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», — поделилась Брежнева с поклонниками.

С начала специальной военной операции Брежнева с мужем Константином Меладзе покинули территорию РФ. Певица занималась благотворительностью. Сейчас исполнительница обосновалась в Италии.

Ранее эксперт рассказал 5-tv.ru, почему Вера Брежнева и Константин Меладзе находятся на грани развода.