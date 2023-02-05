«Представил, что тело едят рыбы»: актер Соловьев едва не убил себя из-за измены

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Актер Константин Соловьев рассказал о попытке суицида из-за неразделенной любви

«Представил, что тело едят рыбы»: актер Соловьев едва не убил себя из-за измены

Фото: Instagram* / mr._solovyov

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Знаменитый артист хотел броситься со скалы, но вовремя пришел в себя.

Звезда сериала «Другой майор Соколов» Константин Соловьев, будучи студентом, едва не покончил с собой из-за неразделенной любви. Об этом 48-летний актер рассказал в эфире федерального телеканала.

По словам Соловьева, во время учебы на четвертом курсе у него была девушка, которая улетела работать в Испанию и там нашла себе нового ухажера.

Об измене молодой человек узнал, когда приехал к возлюбленной на Майорку. Удар был настолько сильным, что первой мыслью Соловьева было тут же покончить с собой, бросившись со скалы. Ему показалось, что в этом будет особая красота и драматизм.

Однако здравый смысл вовремя возобладал над эмоциями, и это спасло начинающему актеру жизнь. Соловьев представил, как будет лежать распластанным у подножия скалы, и понял, что ничего красивого в этом нет.

«Я просто представил, что мое тело лежит внизу, его начнут есть рыбы. Полиция приедет. Это будет все некрасиво», — смеется спустя годы актер.

Надо сказать, что переживший предательство Соловьев впоследствии сам оставил свою супругу Евгению Ахременко с двумя сыновьями ради новой возлюбленной Анастасии. При этом, как утверждает брошенная жена актера, Соловьев напрочь забыл о родных детях, лишил их отцовской ласки и заботы и даже готов отказаться от родительских прав на них.

Ранее 5-tv.ru показал романтичный снимок Константина Соловьева с женой Анастасией.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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