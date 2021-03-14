«Пусть лишает отцовства»: из-за новой пассии актер Соловьев отказывается от детей

Звезда сериалов Константин Соловьев забыл о родных детях и готов отказаться от родительских прав на них. Об этом журналистам рассказала бывшая супруга актера Евгения Ахременко.

После расставания с женой Соловьев обрел счастье в объятиях хореографа Анастасии. Вместе они воспитывают двух дочерей, и в новой семье Константина считают примерным папой и мужем. При этом сыновья актера — Даниил и Тимофей — напрочь лишены отцовской ласки и заботы, утверждает Ахременко. Говорить о мальчишках на публике артист и вовсе отказывается. Роман с молодой возлюбленной актер закрутил, когда младшему наследнику было всего три месяца.

По словам экс-супруги, она окончательно потеряла надежду на возобновление общения Соловьева с сыновьями, когда тот отказался подписать разрешение на выезд детей за границу. При этом актер знал, что старшенькому это жизненно необходимо — мальчик страдает сезонной аллергией.

«Костя сказал, что на это у него времени нет. А когда адвокат все-таки попросил, он сказал: „Знаете, что? Если не нужны ей такие проблемы, пусть лишает меня отцовства"», — заявила Ахременко корреспондентам телеканала НТВ.

Кроме прочего, Соловьев не платил детям алиментов, пока их мать не обратилась в суд. Как утверждает Евгения, ей также приходится самой отдавать долги по ипотечному кредиту за квартиру, в которой живет «бывшая семья» Константина. А сделала детей «бывшими» новая пассия, уверена Ахременко. По ее словам, Анастасия даже просила Евгению забыть экс-супруга и не приводить к нему сыновей. Также она заявляла, что Константин якобы жалеет, что не настоял на аборте.

Ахременко заявила, что не намерена ждать, пока Соловьев сам официально откажется от детей, и сама обратилась к адвокатам. Кроме того, по закону, лишение родительских прав не освободит мужчину от алиментов.

Актер Константин Соловьев известен широкому зрителю по ролям в фильмах «В августе 44-го», «Я остаюсь» и «Балканских рубеж», а также сериалах «Будем знакомы!», «Мамочки» и «Склифосовский». После обучения в Щукинском театральном училище артист пытался пробиться в Голливуд, но в США карьера не сложилась — некоторое время он работал фитнес-тренером и познакомился с такими звездами, как Джозеф Файнс и Дензел Вашингтон.

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