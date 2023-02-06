Американский летчик откровенно рассказал об НЛО над базами США

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Полина Долгова
Полина Долгова 92

Пилот Грейвс рассказал об аномальных объектах над военными базами США

Американский летчик откровенно рассказал об НЛО над базами США

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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По словам американского летчика в отставке, «неопознанные объекты» в небе США — это проблема национальной безопасности.

Американский летчик в отставке рассказал об аномалиях в небе над военными базами и полигонами США. Подробнее об этом Райан Грейвс поделился в статье для издания The Hill.

«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», ― отметил Райан Грейвс.

По его словам летчика-истребителя, многие сослуживцы, вместе с которыми Грейвс работал с 2014 по 2015 годы, неоднократно замечали подобные аномалии в небе.

Он подчеркнул, что «неопознанные аномальные явления» ― проблема национальной безопасности и властям США, нужно больше данных, чтобы решить ее.

В ночь на 3 февраля над штатом Монтана заметили странный шар над Биллингсом. По открытым источникам, именно на этой территории, в местных шахтах стоят межконтинентальные баллистические ракеты семейства «Минитмен».

Американские власти предприняли все меры, чтобы защитить секретную информацию, когда обнаружили аэростат. Представитель Пентагона в скором времени заявил, что зонд принадлежит китайской стороне.

В КНР признали, что аэростат прилетел из Китая. При этом Пекин поспешил успокоить Вашингтон, заявив, что это гражданский аппарат, используемый для научных исследований. Также китайцы выразили свои извинения о ненамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США.

Изначально аэростат не планировали сбивать. Тем не менее было решено избавиться от шара, который «слишком много знает» и президент лично одобрил инициативу. Некоторые эксперты считают, что такой поступок Джо Байдена отрицательно повлияет на его рейтинг, так как он в очередной раз проявил слабость.

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«Белый шар» подбили у Восточного побережья, по словам очевидцев, он лопнул, как воздушный.

МИД КНР выразил недовольство из-за атаки США на гражданский научный аэростат. Также Пекин раскритиковал американцев за «очевидную чрезмерную реакцию и серьезное нарушение международной практики».

Однако паника в Белом доме до сих пор не утихает. По данным американских СМИ, госсекретарь Энтони Блинкен хочет отменить свой запланированный визит в Пекин.

Дипломатические отношения между Китаем и США и сейчас не в лучшем состоянии. Они ухудшались после августа прошлого года. Тогда представитель конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, в то время, как Пекин был против такого визита и даже угрожал американцам серьезными последствиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США следят за зондом КНР: чем обернется грандиозный мировой скандал?

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