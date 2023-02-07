Оказавшиеся в Турции россияне рассказали о землетрясении: «Очень страшно, дом хрустел»

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Несмотря на стихийное бедствие, которое унесло жизни тысяч человек, граждане РФ не спешат отменять туры на курорты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann; 5-tv.ru

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Россияне не спешат отменять туры на курорты Турции из-за землетрясения. Там нет разрушений, жизнь продолжается в прежнем режиме. Отдыхающие говорят, что узнали о бедствии только из новостей. Однако сильные толчки чувствовались в прибрежных городах вдали от популярных курортов и даже в турецкой столице — Анкаре.

«По трясущейся лампе и по хрусту в доме я начала понимать, что это землетрясение. Мы одели вещи, которые первые попались. Не успели взять документы, потому что было очень страшно. Дом хрустел, были очень странные звуки. Казалось, что сейчас все развалится и сложится — как спичечные коробочки. Выбежали прямо в дождь на улицу, что сделали все жители дома», — поделилась переживаниями Людмила Жаботинская.

«Я сидела дома и мне показалось, что стул начал двигаться. Я зашла на кухню и увидела, что люстра тоже двигается. Поэтому я в спешном порядке оделась и вышла на улицу. Но, смотрю, люди спокойно ходят, все ездят. То есть никакой паники нет, все спокойно», — добавила Елена Голубенко.

К посольству Турции в Москве весь день несут цветы. Над входом приспущен флаг. Свечи и цветы также у посольства Сирии. По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли более 2,3 тысячи человек.

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