Воронежский боевик: лихач отстреливался от ДПС фейерверками при погоне

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Водитель в Воронеже отстреливался от ДПС фейерверками при погоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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На пассажирском сидении автомобиля сидела рысь. Без нее задержанный нарушитель отказывался ехать в отдел полиции.

Опубликованы кадры из Воронежа, которым позавидуют даже голливудские сценаристы. Видео снято во время полицейской погони.

Инспекторы попали под обстрел фейерверками, когда пытались поймать нарушителя, катавшего по городу своего любимого каракала — это такая разновидность рыси.

В результате эпичной перестрелки никто не пострадал. Полицейские вытаскивали гонщика из салона максимально осторожно, опасаясь, что на них может наброситься рысь, сидевшая на пассажирском сиденье. Кстати, сам нарушитель очень переживал за питомца и отказывался ехать без него в отдел.

«Привет, девчонки! — сказал мужчина в камеру. — Куда едем? В отдел? Кошка где моя? Где кошка?» — интересовался мужчина.

В итоге нарушителя, который явно находился в неадекватном состоянии, отправили на медосвидетельствование. А рысь на время поместили в зоопарк.

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