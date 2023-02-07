Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

Супермодель Хайди Клум вновь шокировала публику откровенным нарядом. На премию «Грэмми-2023» она надела золотистое платье с невероятно глубоким декольте.

Манекенщица любит эпатировать публику, так что очередной выход в свет не стал исключением. Знаменитость выбрала сияющее платье с вырезом, заканчивающееся в районе пупка. Дополнили образ массивные золотые браслеты и серьги-кольца. На лицо супермодель нанесла нюдовый макияж.

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Сопровождал Хайди Клум ее муж-гитарист Том Каулитц. Музыкант предпочел классический образ: черная рубашка и того же цвета костюм.

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