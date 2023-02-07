Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Знаменитости в этом году исполнится 50 лет. Скрывать свою стройную фигуру от посторонних глаз она не намерена.

Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Супермодель Хайди Клум вновь шокировала публику откровенным нарядом. На премию «Грэмми-2023» она надела золотистое платье с невероятно глубоким декольте.

Манекенщица любит эпатировать публику, так что очередной выход в свет не стал исключением. Знаменитость выбрала сияющее платье с вырезом, заканчивающееся в районе пупка. Дополнили образ массивные золотые браслеты и серьги-кольца. На лицо супермодель нанесла нюдовый макияж.

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Сопровождал Хайди Клум ее муж-гитарист Том Каулитц. Музыкант предпочел классический образ: черная рубашка и того же цвета костюм. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ляйсан Утяшева отказалась контролировать вес.

Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

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Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка

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