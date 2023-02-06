«Взвешивалась по 8 раз в день»: Ляйсан Утяшева отказалась контролировать вес

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 25

Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила, почему просит убирать весы из гостиничных номеров

«Взвешивалась по 8 раз в день»: Ляйсан Утяшева отказалась контролировать вес

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По ее мнению, тщательный мониторинг массы тела может привести к депрессии.

Популярная телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о своих непростых отношениях с весами и посоветовала девушкам не заморачиваться по поводу цифр. Своими размышлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Утяшевой, в юности ее взвешивали по восемь раз в день. Именно тогда у будущей теледивы и сформировалась привычка постоянно следить за весом. Она сопровождала спортсменку всю дальнейшую жизнь. Лишь недавно ей удалось пересмотреть свое отношение к этому вопросу.

«Но теперь даже при заселении в гостиницу я сразу же прошу убрать весы из моего номера, чтобы у меня не было соблазна узнать, на сколько грамм я сейчас похудела или поправилась. Регулярные взвешивания запросто усугубляют проблемы с заниженной самооценкой, тревожными состояниями и могут спровоцировать депрессию», — пояснила Утяшева.

Супруга артиста Павла Воли рекомендовала подписчикам последовать ее решению. По мнению спортсменки, лучше ориентироваться на состояние тела, а не на массу.

«Мой вам совет: спрячьте ваши весы в самый дальний угол шкафа, так как о состоянии вашей фигуры лучше всего расскажут не какие-то там цифры, а вещи. Возьмите себе пару „тренировочных“ джинс и по ним ориентируйтесь и контролируйте свой вес», — подытожила Ляйсан Утяшева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасии Волочковой пришлось откровенно рассказать о своих диагнозах, чтобы опровергнуть слухи о циррозе печени и другой страшной болезни.

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