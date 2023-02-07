Вооруженные преступники заняли дом в Брюсселе рядом с местом переговоров с Зеленским
Полиция блокировала целую улицу, жители эвакуированы в гостиницы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hatim Kaghat; 5-tv.ru
В эти минуты полиция Брюсселя проводит спецоперацию по поимке группы вооруженных преступников в Евроквартале. Улица блокирована полицией, жители эвакуированы в гостиницы.
По информации местных СМИ, группа укрывается в жилом доме в ста метрах от комплекса, где проходят саммиты Евросоюза. Именно там через два дня состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС с участием президента Украины Владимира Зеленского.
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