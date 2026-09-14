Какие осенние товары скупают россияне на маркетплейсах

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Эксперт связал такой спрос с желанием дофаминовых покупок.

Какие осенние товары скупают россияне на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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К наступлению осени этого года россияне стали вдвое чаще заказывать на маркетплейсах товары для уюта в доме. Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых рассказал URA.RU, что покупки в категории «предметы интерьера» выросли почти на 60%. По его словам, это объясняется сезонным спросом и стремлением россиян совершать так называемые дофаминовые покупки.

«По данным анализа продаж на Wildberries, оборот категории „пледы“ вырос за год в шесть раз — до 181,1 млн рублей (+505,6%), декоративные панно в семь раз (+600%), ароматические свечи на 74,7% — до 214,5 млн рублей, искусственные растения — на 75,2%, а общая категория „предметы интерьера“ — на 59,8%, то есть до 1,4 млрд рублей», — поделился подробностями эксперт.

Рост интереса к этой категории объясняется тем, что с приходом осени и сокращением светового дня люди проводят дома больше времени, поэтому закономерно растет спрос на все, что делает пространство уютнее.

Молодых также отметил, что здесь действует и более глубокий психологический механизм, который в индустрии называют дофаминовыми покупками: речь о небольших, эмоционально приятных и не слишком затратных приобретениях, которые помогают снять стресс и дают ощущение контроля над своим пространством в непростые экономические времена.

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