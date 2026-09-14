Россиянам разрешат покупать сертифицированные противогазы

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 32 0

Средства защиты исключили из перечня продукции, запрещенной к свободной реализации.

Россиянам разрешат покупать сертифицированные противогазы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянам с 1 марта разрешать свободно покупать противогазы

Россияне получат возможность свободно покупать сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также камеры защитные детские. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что противогазы исключили из перечня продукции, запрещенной к свободной реализации. Соответствующую норму разработало МЧС, она закреплена указом президента РФ.

В министерстве пояснили, что ранее в России не существовало утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. Из-за этого на рынке, по данным ведомства, встречались некачественные изделия и контрафактная продукция.

«До этого в нашей стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. (...) Теперь качество будет контролироваться», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Порядок сертификации защитных средств определен правительством РФ. Требования к их качеству разработали Минобороны и МЧС РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
21:15
Медвежий вопрос: Минприроды призвало контролировать численность хищников
21:00
Россиянам разрешат покупать сертифицированные противогазы
20:47
Какие осенние товары скупают россияне на маркетплейсах
20:37
В арктической зоне Якутии собрали 235 тонн отходов
20:25
Запад готовит информационные атаки на выборы в России — эксперт

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен