В России стартовал показ картины о Нюрнбергском процессе над военными преступниками нацистской Германии.

Актер Игорь Петренко выступил перед зрителями специального показа фильма о Нюрнбергском процессе, который проходит в России с 7 по 12 февраля. Артист сыграл в новой картине одну из главных ролей.

«Это первая такая картина на сегодня в мире. Это удар в набат, чтобы все проснулись, чтобы сердца у всех откликнулись», — заявил Петренко.

Актер напомнил, что Нюрнбергский процесс стал самым главным судом в истории, на котором Россия — на тот момент Советский Союз — выступила инициатором и стороной обвинения, и весь мир признал, что было совершено величайшее преступление.

«Она настолько важна сегодня, такая картина, чтобы обратить внимание всех: русский человек — не враг планете Земля. Он — не за зло! Русский продолжает не ненавидеть ни украинцев, как ни странно, ни американцев, ни англичан, ни французов. Но есть понятия — что такое хорошо и что такое плохо», — подчеркнул артист.

По его мнению, сегодняшняя действительность показывает, что мир зашел в тупик взаимоотношений и оказался на краю пропасти, а та битва, которая сейчас идет — со слезами, трагедией и кровью — означает, что мир испытывает определенный катарсис — очищение через страдания.

«Нет нормальных людей, которые желают войны, желают кому-то причинить боль. Но то, что накопился какой-то гной, который ведет к уничтожению и порождает злость — с этим надо сражаться. И те страдания и кровь, которые сейчас происходят, — это результат того, что все забыли, о чем договорились в 1940-50 годах, в том числе на Нюрнбергском процессе», — сказал Петренко.

Актер уверен, что у России должна быть сильная армия, а в стране должны соблюдаться традиции и взращиваться молодое поколение, которое сможет взять на себя ответственность за будущее Родины и при необходимости защитить ее.

«Надо бороться, конечно, иначе это все сожрет наших детей. Что будет через 15-20 лет, если мы вот так оставим этот путь? Уйдет поколение, которое знает, что такое братство, единение, взаимовыручка, помощь, и останутся только те, кто сидит в интернете, где никто никому не нужен по большому счету. Тогда это пространство обречено на уничтожение», — подытожил актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовал спецпоказ фильма о Нюрнбергском процессе. Картина расскажет о неизвестных до недавнего времени фактах, полученных от очевидцев этого громкого исторического события. Это не только российский взгляд об ужасах нацизма в годы войны — над картиной также работали профессионалы из Австрии, Германии, Великобритании и Франции. В широкий прокат картина выйдет 23 февраля этого года.