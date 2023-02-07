Газопровод загорелся в Макеевке после атаки ВСУ

Газовый трубопровод загорелся в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) после попадания осколка от ракеты, прилетевшей с украинской стороны.

Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел в восточном микрорайоне города. По некоторым данным, пожар перекинулся на один из жилых домов, стоящих рядом с трубой высокого давления. Мощность пожара такова, что его видно из Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка в Белгородской области. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, выпустив 14 снарядов натовского калибра. Известно о двух погибших мирных жителях.