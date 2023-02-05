ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

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Известно, о двух погибших мирных жителях.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС ; 5-tv.ru

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Украинские войска нанесли массированный удар по Донецку. В общей сложности в течении всего дня ВСУ выпустили по городу 14 снарядов «натовского» калибра. Известно, о двух погибших мирных жителях.

В основном под огонь попал Петровский район Донецка. Он находится на западной окраине столицы ДНР и является самой отдаленной частью от центра города. Обстрелам он подвергается регулярно. Также донецкие власти рассказали и о «прилетах» в Киевский район.

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ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

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