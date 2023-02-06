Губернатор Белгородской области сообщил о погибшей при обстреле со стороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Украинские боевики нанесли удар по селу Казинка Валуйского городского округа.

Губернатор Белгородской области сообщил о погибшей при обстреле со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора

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Жительница Белгородской области погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что на место обстрела выехали оперативные службы и глава округа. Пожарные бригады ликвидируют возгорание.

До этого украинские снаряды прилетали в Белгородскую область 25 и 30 января. В первом случае погибли 25 мирных граждан, около 100 получили ранения. Во время второго обстрела пострадало село Безлюдовка, где были ранены два местных жителя.

Кроме того, 4 февраля ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгорода. Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода и только по счастливой случайности никого не убили и не ранили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома, воинский мемориал и магазин в Брянской области.

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