Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — он игрушечный

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Глава Минобороны ФРГ вручил украинскому коллеге Резникову игрушечный танк Leopard 2

Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — он игрушечный

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Реальную бронетехнику Германия поставит не ранее 2024 года. Но украинский министр обороны оказался вне себя от радости и от ненастоящего.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал своему украинскому коллеге Алексею Резникову первый немецкий танк Leopard 2. Пусть он и игрушечный, глава Минобороны Украины все равно очень обрадовался.

«В Киев прибыл „первый“ Leopard 2. Их будет больше. Спасибо тебе, мой коллега Борис Писториус и немецкий народ», — написал Алексей Резников в Twitter.

Глава Миноборы Украины Алексей Резников расплылся в улыбки, получив подарокАлексей Резников расплылся в улыбке, получив подарок. Фото: twitter / Oleksii Reznikov

Украинский министр обороны считает, что танки смогут изменить ход спецоперации. Хотя настоящая бронетехника прибудет не ранее 2024 года. Речь идет о двух танковых батальонах Leopard 2. На первом этапе Берлин отправит Киеву всего 14 единиц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее объяснил, что решение о поставке бронетехники Украине было принято после долгих и интенсивных консультаций, которые проводились с европейскими и другими международными партнерами.

Власти РФ неоднократно говорили, что любая западная техника, поставляемая на Украину, будет считаться законной мишенью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что западные танки российские военные тоже «будут жечь». За уничтожение каждого Leopard и Abrams власти некоторых регионов и бизнесмены уже объявили крупные выплаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему танки Запада не помогут Украине.

Тема:
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