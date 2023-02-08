МИД прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Грушко: МИД выяснит судьбу россиян, которые могли находиться в зоне землетрясения в Турции

МИД прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Ahmet Yukus

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Ситуация находится под контролем всех консульских учреждений, новая информация публикуется на ресурсах министерства.

Россия сделает все для выяснения судьбы россиян, которые могли оказаться в зоне землетрясения в Турции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Разумеется, мы будем делать все для того, чтобы прояснить судьбу россиян, если таковые есть, в зоне землетрясения. Но, как вы знаете, основная масса туристов находится в других местах в Турции, которые не были затронуты этой катастрофой», — сказал он журналистам.

По словам Грушко, над вопросом работает ситуационно-кризисный департамент, посольство и другие консульские учреждения в Турции. Их представители находятся в зоне землетрясения, помогают работать российским спасателям. Кроме того, открыта горячая линия, а вся новая информация публикуется на ресурсах МИД.

По последним данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, число погибших в результате землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек, а количество пострадавших — 40 тысяч.

Землетрясение магнитудой 7,4, очаг которого залегал на глубине десяти километров на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, произошло в понедельник. Стихийное бедствие привело к серьезным разрушениям по всей Западной Азии. Наиболее тяжелые последствия испытывает на себе Турция.

Ранее 5-tv.ru показал кадры разрушений в самом пострадавшем от землетрясения турецком городе — Кахраманмараше.

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