«Это твоя вина, Джо»: конгрессмен осадил Байдена, обвинившего Путина в бедах США

Президента США призвали прекратить «переводить стрелки» на Россию и найти в себе смелость признать собственные ошибки.

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал президента США Джо Байдена, обвинившего Россию в проблемах американцев.

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом „налог Путина“. Это твоя вина, Джо», — написал Гетц в Twitter.

Во время обращения к Конгрессу Байден объяснил рекордную инфляцию в США последствиями коронавирусной пандемии и российской спецоперацией на Украине.

До этого, после публикации майских данных о рекордной за 40 с лишним лет инфляции, президент США заявил, что американцы якобы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания.

В своем обращении к конгрессменам Байден также назвал российскую военную спецоперацию (СВО) на Украине «испытанием на века» для США и всего мира. По словам американского лидера, СВО помогла США объединить страны НАТО и выстроить их в «глобальную коалицию» для противостояния России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Вашингтона обнесла забором здание Капитолия перед посланием Байдена к Конгрессу.