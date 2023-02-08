«Врачи делают чудеса»: мать Романа Костомарова рассказала, как лечат фигуриста

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 776

Мать Романа Костомарова сообщила, что лечащие врачи фигуриста творят чудеса

«Врачи делают чудеса»: мать Романа Костомарова рассказала, как лечат фигуриста

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Валентина Николаевна не смогла сдержать слез, говоря о любимом сыне.

В день рождения российского фигуриста Романа Костомарова aif.ru удалось связаться с его матерью и узнать о самочувствии спортсмена, пережившего операцию по ампутации стопы из-за гангрены.

По словам Валентины Николаевны, сейчас врачи в больнице делают все возможное и невозможное, чтобы фигурист выздоровел.

«Ну что я могу сказать? То, что он сегодня родился, для нас огромное счастье. И тогда так было, и сейчас, по жизни. То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все. Пусть он будет здоров, тогда и у нас все будет хорошо», — сказала мать Костомарова.

Спортсмену стало плохо в новогодние праздники, и 10 января его госпитализировали с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях — Прим. ред.). Костомаров перенес медикаментозную кому и процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом. После этого начались проблемы с кровообращением — в нижних конечностях начался некроз. Медикам пришлось принять непростое решение, чтобы спасти фигуристу жизнь, и ампутировать ему одну стопу. Вторую удалось спасти, «зачистив» пораженные ткани.

Сегодня фигуристу исполняется 46 лет. Его жена, фигуристка Оксана Домнина, разместила в своих соцсетях трогательное поздравление вместе с фотографией супруга.

«Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как хирург объяснил необходимость ампутации стопы у Костомарова.

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