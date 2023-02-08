Жена Костомарова трогательно поздравила мужа в день рождения: «Мой герой»

Оксана Домнина поблагодарила неравнодушных россиян за поддержку ее семьи в трудный период.

Фигуристка Оксана Домнина поздравила с днем рождения своего мужа, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Трогательное послание она разместила в соцсети вместе с фотографией супруга.

«С днем рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — написала спортсменка на своей странице.

Фото: Instagram* / domninaoksanaice

Домнина также поблагодарила за поддержку всех неравнодушных людей и заверила, что медики делают все возможное и невозможное, чтобы помочь спортсмену.

Представителей СМИ фигуристка попросила прекратить звонить ей, а также родственникам, знакомым и друзьям. Домнина пообещала, что ее супруг сам расскажет о случившемся, когда поправится.

Накануне стало известно, что Роману Костомарову из-за гангрены пришлось ампутировать стопу. Вторую врачам удалось спасти, удалив пораженные ткани.

Спортсмена госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали двустороннюю пневмонию, ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. Позднее у Костомарова начались проблемы с кровообращением, которые спровоцировали возникновение гангрены.

Ранее техник-протезист Александр Пронин в комментарии 5-tv.ru рассказал, при каких условиях Роман Костомаров сможет вернуться к привычной жизни и даже возобновить тренировки после ампутации стопы.

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