Премьер Великобритании Сунак предложит Киеву вооружение дальнего действия
Уже скоро состоится встреча Зеленского и Сунака. Основные темы — вооружение, военная подготовка солдат и санкции.
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Huwiler
Великобритания собирается предложить Украине вооружение, которое имеет более дальний радиус действия. Об этом телеканал Sky News сообщил со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака.
«Сунак также предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по инфраструктуре Украины», — написано в материале.
На 8 февраля у Сунака запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, британский премьер предложит усовершенствовать программы подготовки морпехов и пилотов, чтобы они соответствовали программам НАТО. Также сегодня Лондоном будут объявлены новые санкции против отдельных лиц и компаний.
Примечательно, что на сегодняшний день в Великобритании уже тренируют десять тысяч человек, а до конца года ожидают увеличить их количество до 30 тысяч.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
В ответ на это страны «коллективного Запада» развязали против России экономическую войну, а также начали «накачивать» Украину вооружением.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину.
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