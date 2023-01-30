Джонсон заявил, что предупреждал Путина о западных санкциях перед началом СВО
Экс-премьер Британии Джонсон предупреждал Путина о санкциях перед началом СВО
Фото: Никольский Алексей / ТАСС
По словам бывшего главы правительства Великобритании, в «долгом и невероятном разговоре» он также обсуждал с российским лидером вступление Украины в НАТО.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину санкциями еще до начала спецоперации на Украине. Политик обнародовал переговоры в документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первую серию которого 30 января покажет ВВС. Его слова процитировала на своих страницах британская газета The Telegraph.
Как отметил Джонсон, это был «очень долгий, невероятный разговор», в котором он объяснял коллеге из РФ — начало военных действий со стороны России против Украины станет «полной катастрофой».
«Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?» И я ответил: «Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете… Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». Или что-то в этом роде», — заявил Джонсон, уточнив, что Германия и Франция выступали против присоединения Киева к блоку.
Экс-премьер подчеркнул, что озвучил Путину перспективы: противостояние киевскому режиму приведет не только к западным санкциям против Москвы, но и приближению НАТО к российским границам. И Лондон поддержит все введенные в отношении России ограничения.
Обсуждение происходило 2 февраля 2022 года по телефону вскоре после визита Джонсона на Украину. Кремль по итогам беседы сообщал: Путин заявил о неготовности НАТО адекватно реагировать на беспокойство Москвы относительно гарантий безопасности. Пресс-служба британского правительства в свою очередь добавляла — лидеры двух стран согласились, что ухудшение ситуации на Украине не отвечает ничьим интересам.
Ранее, писал 5-tv.ru, британцы раскрыли главный страх лидера Незалежной Владимира Зеленского, связанный с Россией.
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