Для одних композиция — это диалог с совестью, для других — реквием воюющим в зоне СВО.

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна записали совместную песню на стихи главного представителя МИД Марии Захаровой. Композиция под названием «Мольба» вышла на всех стриминговых площадках страны и уже взяла за душу многих поклонников.

В музыкальном произведении совпало все — глубина, актуальность, простота, ценности, считают они. Для кого-то — это молитва о пострадавших от землетрясения в Турции, для других — реквием воюющим в зоне спецоперации бойцам, для некоторых — диалог с совестью или откровение.

«Я не умею за себя молиться. / Вот за других просить иное дело. / А мне стыдно к Богу обратиться, / Поклоны бить за душу и за тело. / Зачем неловко мне не знаю. / Ведь робости в ином не ведала досель. / Как будто что-то нарушаю — / Закон, устав, порядок или цель», — поется в первом куплете.

Одна из подписчиц знаменитости, услышав строки, пришла к выводу, что это очередной шедевр до слез от Марии Захаровой и касается он многих. Другая заметила, что композиция вышла в нужное время, третья просто не смогла сдержать слез. И таких, как оказалось, много.

«Песня классная, она многих касается. У Захаровой всегда текст до мурашек, все молодцы»;

«Очень проникновенно и чувственно. Как же долго ждали! Произведение до слез!»;

«До мурашек»;

«Я просто рыдаю, какая сильная песня»;

«Спасибо огромное за такую красивую песню!» — пишут знаменитости поклонники.

Сама Успенская тоже признательна слушателям, а еще тем, кто работал над музыкальным произведением. Кроме Марии Захаровой, это музыкант Брендон Стоун и композитор Марал Якишева. Всех их знаменитость поблагодарила в соцсетях публично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Успенская жестко ответила на вопрос о возвращении Пугачевой.