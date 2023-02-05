Успенская жестко ответила на вопрос о возвращении Пугачевой: «Она переживает?!»

Королева русского шансона ясно дала понять, что ее не беспокоит судьба исполнительницы хита «Миллион алых роз».

Певица Любовь Успенская дала жесткий ответ на вопрос о сроках возможного возвращения коллеги Аллы Пугачевой в Россию. Комментарий она дала в беседе с 5-tv.ru на ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

«Я об этом вообще не думаю. Я думаю, только о том, чтобы был мир на земле. А те, кто переживают (за Аллу Пугачеву — Прим. ред.) — пусть едут к ней в гости и будут с ней рядом. А за что переживать?! Чего переживать?! Она переживает?!» — сказала Успенская и потребовала больше не задавать ей такие вопросы.

Стоявшая рядом с королевой русского шансона дочь Татьяна Плаксина все это время хранила молчание.

Алла Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Свой отъезд 73-летняя артистка объяснила отпуском и лечением. Сначала певица не давала комментариев о политической обстановке, а вот ее супруг Максим Галкин* поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес России и ее граждан. Это сильно ранило поклонников, которые ценили творчество юмориста.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова сбежала в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшая из России Алла Пугачева устроила скандал на кинопоказе в Израиле.

* — признан иноагентом в РФ.