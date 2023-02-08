«Мы с тобой одной крови»: Авербух раскрыл подробности о связи с Костомаровым

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 748

Авербух поддержал Костомарова и поздравил фигуриста с днем рождения

«Мы с тобой одной крови»: Авербух раскрыл подробности о связи с Костомаровым

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый фигурист и тренер напомнил журналистам, чтобы те уважали пространство семьи фигуриста.

О нерушимой связи с фигуристом Романом Костомаровым написал его коллега по цеху Илья Авербух в Telegram-канале.

«Мы одной крови. Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдем вместе», — написал Авербух.

Также муж актрисы Елизаветы Арзамасовой добавил, что олимпийским чемпионам ставят памятники, воспитывают детей по их примеру, за ними идут целые поколения.

«Эта дорога очень сложная, но зато эта дорога НАВСЕГДА!» — расчувствовался Авербух.

В конце своего обращения к Костомарову, которому сегодня исполнилось 46 лет, автор публикации попросил журналистов уважать личное пространство семьи.

Помимо Авербуха, Костомарова поздравила и его супруга Оксана Домнина, поблагодарив неравнодушных людей за поддержку в трудный для семьи период. По ее словам, врачи делают все необходимое, чтобы помочь мужчине. Кроме того, жена спортсмена попросила СМИ не беспокоить ее вопросами, не звонить родственникам, друзьям и знакомым, пообещав, что Роман все расскажет сам, когда поправится.

Из-за гангрены, возникшей на фоне проблем с кровообращением, Костомарову ампутировали стопу, вторую докторам удалось спасти. Звезду спорта госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии. Позже у него нашли пневмонию, ввели в медикаментозную кому, подключив к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто прервал молчание о Костомарове.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Лолита рассказала, как вывозила маму из Киева после нападок националистов
21:55
Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома
21:47
«Отца я сам нашел»: сколько человек погибло при взрыве газа в Тульской области
21:42
В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам
21:30
Винил себя: американский актер Брендан Фрейзер изменил отношение к сыну-аутисту
21:21
Пальмы побелели: появились кадры аномально заснеженного Сочи

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
«Я на уколах»: Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023