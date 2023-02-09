В небе только девушки: как в России обучают пилотов

В истории российской авиации немало подвигов и достижений.

Мечты о небе в России все чаще реализуют девушки: почти треть потока в каждом авиационном ВУЗе — представительницы прекрасного пола. Несмотря на невероятный конкурс и тяжелую учебу, многие из них уже в ближайшее время сядут за штурвалы самолетов. А сегодня они принимают поздравления с днем гражданской авиации. Максим Облендер увидел, как готовят будущих асов.

«Вот он, тот самый момент, когда самолет отрывает нос от земли и в груди замирает сердце. Это чувствуешь даже в кабине авиатренажера. Здесь какая-то фантастическая детализация. Все эти ручки, крутилки можно трогать и поворачивать. Может из-за этой детализации так популярны авиатренажеры, и нет, например, симуляторов кораблей. А быть может, потому что в небе, пусть и виртуальном есть своя романтика», — делится впечатлениями корреспондент.

Многотонная махина под управлением Александра снова и снова взмывает над «Пулково», снова он сажает ее то в Турции, то в Таиланде. Это он решает, будет дождь за иллюминатором или туман, ночь или утро, он же и штурман и пилот. Но полеты только на тренажере, здесь инструктору лицензия пилота не требуется. А настоящее небо — в мечтах.

«Есть в интернете документы по самолетам, можно почитать их, разобраться. И тогда за год за два можно освоить этот самолет самостоятельно», — уверен инструктор авиатренажера Александр Ключарев.

Студент университета сейчас получает, как говорят авиаторы, «наземную» профессию, а дальше планирует учиться уже на пилота.

В учебных заведениях невероятный конкурс. И все больше девушек, для которых «первым делом — самолеты» — почти треть потока.

«Конструкция и прочность самолетов», «гидравлика», «системы двигателей» — лишь малая часть предметов. А практика предстоит в крупнейших российских авиакомпаниях.

Ровно 60 лет назад Владимир Цивинский даже не думал про авиацию. Но один день все предопределил. Старшеклассник ехал в троллейбусе. Вдруг шум, толпа на набережной и огромный ТУ-124 прямо посреди Невы, в считанных метрах от опор моста.

В истории российской авиации немало подвигов, но этот особенный. У рейса Таллин — Москва сначала заклинило переднюю стойку шасси. Экипаж взял курс на Ленинград, но один за другим отказали оба двигателя. До «Пулково» не дотянуть. Садятся прямо на Неву, едва не задев строящийся мост Александра Невского.

«Жертв не было вообще! Все, кто были в самолете, все вышли. Последняя вышла бабушка. Вон там ей помогли спуститься», — рассказал очевидец эпической посадки самолета.

Долгие годы Владимир работал в Пулково диспетчером, сам помогал пилотам поднимать и сажать самолеты. Даже на пенсии он преподает, потому что жить не может без авиации. Так же как и Юрий Ефименко. С таким трафиком, как в его квартире не совладал бы ни один диспетчер. Три сотни самолетов на 12 квадратных метрах.

Он знает у какого судна какой номер, разбирается в ливреях авиакомпаний. Его парк стоит несколько сотен тысяч рублей, но коллекционер ни за какие деньги не готов расстаться с «Тушками», «Яками» и «Русланами» — ведь копил годами.

«Лет пятнадцать это точно. А почему, потому что авиация она во мне жила все это время, когда я не работал в авиации, она оставалась во мне», — авиатехник и коллекционер Юрий Ефименко.

И пусть с небом не сложилось, он не стал пилотом — сегодня у него тоже праздник. Коллег Юрия — диспетчеров не зря называют командирами движения, координаторами и дирижерами взлета и посадки. И без диспетчеров, как и без инструкторов тренажеров, авиатехников и многих других невозможно представить гражданскую авиацию. Без этих «третьих пилотов», ведь в том числе благодаря им замирает сердце в момент взлета и начинается приключение.