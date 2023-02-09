Зеленский и Шольц запутались в флагах своих стран на пресс-конференции

Новость о танках появилась как раз после встречи Олафа Шольца и Владимира Зеленского в Париже. Такое мероприятие просто не могло обойтись без казусов.

Так и получилось: перед началом переговоров, канцлер ФРГ уверенно встал возле украинского флага. В свою очередь, президент Зеленский на минуту оказался представителем Германии. В итоге лидеры стран все же поменялись местами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский сделал выпад против Олафа Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия.