Вот это улов: полиция Новой Зеландии нашла более трех тонн кокаина в океане

В Тихом океане полиция Новой Зеландии нашла более трех тонн кокаина. Наркотики были сброшены международной сетью наркоторговцев на плавучий перевалочный пункт в 81-м тюке. Оптовая стоимость партии составила примерно 316 миллионов долларов.

В полиции считают, что кокаин предназначался для доставки в Австралию. По словам комиссара, такого количества наркотиков хватило бы примерно год обслуживать австралийский рынок, а новозеландский — 30 лет. И хотя никто арестован не был, в полиции заявили, что они нанесли серьезный финансовый удар по наркоторговцам.