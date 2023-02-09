Вот это улов: полиция Новой Зеландии нашла более трех тонн кокаина в океане
По данным местных правоохранителей, наркотические вещества должны были «доплыть» до Австралии.
В Тихом океане полиция Новой Зеландии нашла более трех тонн кокаина. Наркотики были сброшены международной сетью наркоторговцев на плавучий перевалочный пункт в 81-м тюке. Оптовая стоимость партии составила примерно 316 миллионов долларов.
В полиции считают, что кокаин предназначался для доставки в Австралию. По словам комиссара, такого количества наркотиков хватило бы примерно год обслуживать австралийский рынок, а новозеландский — 30 лет. И хотя никто арестован не был, в полиции заявили, что они нанесли серьезный финансовый удар по наркоторговцам.
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