«Шланг заменили»: в Новосибирске перед взрывом в доме побывали лжегазовщики

Через неделю после визита мошенников дом взорвался, погибло три человека.

К обитателям дома в Новосибирске, в котором взорвался газ, приходили мошенники. Они представлялись сотрудниками газовой службы и просились войти в квартиру. Некоторые доверчивые хозяева даже пускали их в свое жилище. Об этом 5-tv.ru сообщили жительницы взорвавшегося здания.

«Вчера ходили у нас какие-то эти… Проверка газового оборудования. Я лично не запустила никого, но ко мне долго стучались, звонили и что только не делали. <…> У нас в подъезде их никто не запустил. <…> Говорят, во втором подъезде к кому-то все-таки они прорвались в квартиру. Ни то шланг заменили у газовой плиты, ни то что», — сказала новосибирка, живущая в том же доме, где случился взрыв, но в соседнем подъезде от эпицентра.

Другая жительница, по имени Галина Григорьевна, тоже столкнулась с неизвестными «газовщиками», однако дверь незнакомцам открывать не стала. По ее словам, около недели назад пришли двое неопределенных людей, представились сотрудниками газовой службы с неясным названием. Они просили разрешение пройти в квартиру, предлог оказался непринужденный — проверить работу счетчиков и газовых труб.

Сегодня МЧС РФ получили информацию о взрыве газа в пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска и обрушении подъезда в 7:43 по местному времени (03:43 мск). Когда спасатели приехали на место происшествия, в доме уже разгорелось пламя. Предварительная площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы 50 жильцов. В результате трагедии погибло три человека, двое из девяти раненых находятся в реанимации. Как сообщили местные правоохранительные органы, еще семь человек могут оставаться под завалами. На месте работают 197 спасателей и 61 единица техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео.