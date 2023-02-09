Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 75

Взрыв был такой силы, что обрушился подъезд. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Фото, видео: Telegram / Борус; 5-tv.ru

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Момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске попал на видео. Запись с установленной на доме камеры разлетелась по социальным сетям.

На кадрах можно увидеть яркую вспышку от взрыва. После этого сработала сигнализация у припаркованного во дворе автомобиля. Можно предположить, что звук был очень громким.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке прогремел в 7:40 по местному времени (03:40 мск). В результате обрушился целый подъезд дома и начался пожар. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек.

Ранее сообщалось, что в результате погибли два человека. К счастью, одного из них медикам удалось откачать. Известно о еще восьми пострадавших. Жильцов частичного разрушенного дома расселят.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий очевидицы о взрыве газа в Новосибирске.

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