Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 93

iNews: в британском кабмине прокомментировали просьбу Киева об авиации фразой «нет гребаных самолетов»

Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Власти государства не уверены, что авиация как-то решит ход конфликта на Украине.

Власти Великобритании накануне отреагировали на просьбу Украины предоставить стране истребители в рамках военной помощи. Часть правительства сомневается в такой возможности, хоть и сам премьер Риши Сунак ее допускает и уже поручил Министерству обороны изучить вопрос. Об этом говорится в статье издания iNews (приложение к The Independent) со ссылкой на источники.

«У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — прокомментировал изданию положение дел один из членов кабинета министров.

Вместе с этим в британском правительстве вообще не уверены, что помощь с авиацией как-то изменит ход конфликта на Украине. При этом считают важным сделать все возможное для предотвращения новой военной угрозы Киеву. Кроме того, надеется Сунак, пример со страны возьмут Германия, США и другие государства.

Если в части авиации будет принято положительное решение, Украине и Великобритании предстоит изучить безопасные цепочки поставок и хранения самолетов. Сейчас этот вопрос тоже на этапе обсуждения, сообщил Сунак во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 8 февраля.

Также он заверил, что государство готово тренировать украинских летчиков. К примеру, чтобы освоить британские Typhoon, необходимо три-пять лет соответствующей практики. Однако Зеленский заверил, что в Киеве опытные летчики и им достаточно полгода, чтобы завершить обучение.

«Если мы не получим эти истребители или ракеты большей дальности <…> без оружия, которое мы сейчас обсуждаем, возникнет стагнация, которая не приведет ни к чему хорошему», — сказал Зеленский.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский и Шольц запутались в флагах своих стран на пресс-конференции. 

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