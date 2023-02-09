Задержаны подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 226

Местные жители рассказывали следователям о странных «газовщиках», которые стучались в квартиры.

Задержаны подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

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По уголовному делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска задержаны жители Омской области, которые, по данным следствия, обслуживали газовые плиты. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области. (СУСК РФ). Следователи считают, что несколько дней назад подозреваемые представлялись газовщиками одной из фирм, выполняя техобслуживание плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля в одном из жилых домов города произошел газовый хлопок с последующим обрушением двух подъездов пятиэтажки и пожаром. Погибло три человека. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

По словам двух жительниц, за неделю до случившегося к ним в квартиры стучались подставные «газовщики». Они просились войти якобы для проверки счетчиков. По предварительной информации, некоторые доверчивые жильцы все-таки впустили мошенников и те что-то сменили в газовой плите.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.

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🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

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