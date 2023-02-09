Задержаны подозреваемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска

По уголовному делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска задержаны жители Омской области, которые, по данным следствия, обслуживали газовые плиты. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области. (СУСК РФ). Следователи считают, что несколько дней назад подозреваемые представлялись газовщиками одной из фирм, выполняя техобслуживание плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля в одном из жилых домов города произошел газовый хлопок с последующим обрушением двух подъездов пятиэтажки и пожаром. Погибло три человека. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

По словам двух жительниц, за неделю до случившегося к ним в квартиры стучались подставные «газовщики». Они просились войти якобы для проверки счетчиков. По предварительной информации, некоторые доверчивые жильцы все-таки впустили мошенников и те что-то сменили в газовой плите.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.