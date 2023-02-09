Певица Ханна сообщила о рождении второго ребенка

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Рита Миронова
Рита Миронова 93

Имя и пол новорожденного малыша пока не известны.

Певица Ханна сообщила о рождении второго ребенка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) и ее муж Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) стали родителями во второй раз. Артистка родила в Дубае, однако пол и имя ребенка пока не сообщила.

«Это космос. К. К», — загадочно подписала публикацию Ханны из роддома.

О своей беременности артистка сообщила осенью, выложив видео с животом в свои соцсети. До этого певица старательно скрывала интересное положение и долгое время отрицала слухи.

С долгожданным пополнением семью поздравили друзья и коллеги по цеху, среди них Виктория Лопырева, Мари Краймбрери, Натан, Рита Дакота, Миша Марвин. Не остался в стороне и сам Пашу.

«Папа стал еще счастливее», — написал он в комментариях под фотографией.

Ханна и Пашу в браке с 2015 года. Они познакомились на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», в котором певица заняла призовое место. Впоследствии Курьянов стал для Ханны не только мужем, но и продюсером. К слову, у певицы, помимо сцены, есть собственный бизнес — сеть салонов красоты и школа танцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Ханна скрывала беременность.

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Певица Ханна сообщила о рождении второго ребенка

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