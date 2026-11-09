Путин назвал произведения Пахмутовой достоянием отечественной культуры

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 19 0

Президент России поздравил композитора с 97-летием, отметив признание ее творчества и пожелав новых успехов.

Путин поздравил Александру Пахмутову с 97-летием

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 97-летием. В поздравительной телеграмме глава государства назвал ее музыкальные произведения подлинным достоянием отечественной культуры. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

«Ваши замечательные музыкальные произведения отмечены гордостью за выдающиеся свершения нашего народа. Они пользуются высоким, заслуженным признанием и по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в поздравлении.

Президент также пожелал композитору крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом, который сегодня входит в состав Волгограда. С раннего детства она проявляла музыкальные способности, а впоследствии окончила Московскую консерваторию.

За свою творческую карьеру Пахмутова написала более 400 песен. Среди наиболее известных — «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и «До свиданья, Москва!».

Многие произведения композитор создала совместно с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Их творческий союз продолжался десятилетиями, вплоть до смерти Добронравова в сентябре 2023 года.

Пахмутова удостоена многочисленных государственных наград. В 2024 году, в день своего 95-летия, она получила звание Героя Труда Российской Федерации за заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.

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