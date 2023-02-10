Михаил Ковальчук: РФ предложила создать в СНГ единое научно-технологическое пространство

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Глава Курчатовского института подчеркнул, что реализация инициативы позволит проводить исследования на мировом уровне.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosneft; 5-tv.ru

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Россия предложила создать в СНГ единое научно-технологическое пространство. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. По его словам, ученые смогут проводить исследования на мировом уровне. 

«Мы сейчас обратили внимание — собирали совет, где были представители всех независимых государств, бывших республик — и обсуждали возможность создания единого научно-технологического пространства. Сейчас подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии — это крайне важно. Теперь мы предложили это и нашим независимым государствам, входящим в СНГ», — рассказал глава Курчатовского института.

При этом российская наука сохраняет курс на максимальную открытость миру. По словам Михаила Ковальчука, есть международные проекты, где наша страна играет ключевую роль — и на Западе их пытаются сохранить.

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