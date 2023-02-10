Первый тренер Костомарова: «Ампутируют пальцы на руках. Ничего не закончилось»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 848

Тренер Караваева заявила, что Костомарову собираются ампутировать пальцы на руках

Первый тренер Костомарова: «Ампутируют пальцы на руках. Ничего не закончилось»

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Прославленный фигурист борется за жизнь. Из-за заражения крови он уже лишился стопы. Но впереди, по словам близких, еще много испытаний.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может лишиться пальцев рук после ампутации стопы. Врачи пытаются остановить сепсис, но некроз уже поражает верхние конечности. Об этом в интервью KP.RU рассказала первый тренер спортсмена Лидия Караваева. Звездный пациент балансирует на грани жизни и смерти, но ни он, ни его близкие не теряют надежды на выздоровление.

«Кровоснабжение нарушено, его никак не отрегулируют… Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму… Скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное — чтобы Рома выжил», — говорит Караваева.

Прежде о гангрене и риске ампутации пресса рассказывала со ссылкой на анонимные источники. Но первый тренер Костомарова подтвердила — у него действительно возникли проблемы с кровообращением, и из-за этого развился некроз. Лидия Васильевна отметила, что бывшая партнерша спортсмена Татьяна Навка (пара выиграла олимпийское золото в Турине в 2006 году — Прим. ред.) подключила лучших специалистов. Поначалу предлагали помощь эксперты из Германии, но позже, похоже, усомнились в своих возможностях.

«Думаю, если бы у немецких врачей была какая-то надежда или конкретное предложение, Рому бы уже отправили… Видно, там дали прогноз неутешительный», — полагает Караваева.

Романа Костомарова госпитализировали в начале января с пневмонией в тяжелом состоянии. С каждым днем ему становилось хуже, медики приняли решение о медикаментозной коме и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. Позже нарушенное кровообращение вызвало гангрену, спасти удалось только одну стопу.

Накануне операции фигурист был в сознании, по словам тренера, он сам дал согласие на ампутацию. Спортсмена навещает жена Оксана Домнина и брат. Маму к олимпийскому чемпиону не пускают. Как полагает Караваева, Костомаров сам не хочет показываться ей в плачевном состоянии, боится, что у женщины не выдержит сердце.

Ранее в интервью 5-tv.ru врач Владимир Хорошев объяснил, как коронавирус мог довести Романа Костомарова до гангрены и состоянию на гране смерти.

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