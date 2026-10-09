Военнопленным ВСУ в ДНР передали книги русских классиков

Военнопленным Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, передали сто книг. Акцию приурочили ко Всероссийскому дню чтения. Кадрами мероприятия делится 5-tv.ru.

Книги украинским военнопленным привезли активисты «Молодой Гвардии» и «Народной Дружины». В подборку включили исторические издания, материалы о Великой Отечественной войне и художественные произведения.

Среди переданных книг — комедия Александра Грибоедова «Горе от ума», сборники стихотворений Анны Ахматовой и роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военнопленные, взятые под Константиновкой, рассказали, как их отправили на позиции, почему связь с командирами оборвалась и чем закончился многодневный бой.

Также 5-tv.ru рассказывал, что Россия и Украина обменялись телами погибших солдат на белорусско-украинской границе в пропускном пункте «Новая Гута». Незалежной было передано 252 тела, в то время как российская сторона получила 23 погибших военнослужащих. Предыдущая передача тел состоялась 13 августа.

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