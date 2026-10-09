Звинчука в Черногории спрашивали о вербовке иностранцев для участия в СВО

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 46 0

Руководитель проекта «Рыбарь» сообщил, что после выдворения из страны возвращается в Россию.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; Telegram/Рыбарь/rybar; 5-tv.ru

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Михаил Звинчук рассказал, почему его задержали и депортировали из Черногории

Российский военный блогер и руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал, как его и спутников задержали в Черногории. По его словам, правоохранители пришли к группе рано утром, провели досмотр без оформления протокола и забрали все вещи и съемочную технику. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовал канал «Рыбарь».

«Арестовали нас сегодня в семь утра, после того как мы накануне попросили разрешение снимать официально для нашего документального фильма в монастыре в Цетине», — сообщил Звинчук в видеообращении.

Он уточнил, что группа связывалась с митрополитом, чтобы согласовать съемку, однако ответа не получила, после этого, на следующий день к ним пришла полиция. По словам руководителя «Рыбаря», во время досмотра правоохранители интересовались, не приехали ли они в Черногорию, чтобы вербовать иностранцев для участия в специальной военной операции.

«Вещи и технику абсолютно всю забрали. И спрашивали, приехали ли мы сюда для того, чтобы на самом деле вербовать иностранцев для участия в СВО», — рассказал он.

Звинчук утверждает, что после восьми часов удержания было принято решение о депортации. Технику группе не вернули. Сейчас он и его спутники возвращаются в Россию.

«Все с нами хорошо благодаря нашему посольству и благодаря активному общественному резонансу <...> Мальчик водочки принеси, мы летим домой», — заявил руководитель проекта.

При этом ситуация осложнилась для коллег группы, поскольку часть оборудования была арендована, однако вернуть ее пока не удается. Российское посольство пытается помочь с решением этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу Валерию и еще троих сотрудников проекта отпустили после задержания в Черногории. Перед этим, как говорится в материале, за группой в течение нескольких дней наблюдали местные спецслужбы. Представители «Рыбаря» заявляли, что находились в стране на законных основаниях и приехали для съемок Цетинского монастыря.

Перед этим, как говорится в материале, за группой в течение нескольких дней наблюдали местные спецслужбы.

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