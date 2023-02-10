Основатель сети магазинов одежды Sela погиб в ДТП в Латвии, съехав с дороги в озеро

Предприниматель сначала не справился с управлением, а затем не смог выбраться из авто. Похороны пройдут в Израиле.

Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в автомобильной аварии в Латвии. Об этом в интервью РБК рассказал его двоюродный брат Аркадий Пекаревский. По его словам, предприниматель не справился с управлением и с дороги, идущей дволь озера, съехал прямо в воду и перевернулся. Водитель не сумел выбраться из авто. Ему было 65 лет. Похороны пройдут в Израиле.

Остроброд и Пекаревский создали полиграфический кооператив в 1987 году. Родственники печатали рекламную продукцию, занимались фотографией. Их следующий совместный проект - Sela - был запущен в 1991-м. История большого бизнеса началась с поставок одежды в универмаги Петербурга. Первый фирменный магазин открылся в Северной столице спустя семь лет.

Вскоре компания открыла офис в Москве, затем в Эстонии, на Украине и в Казахстане. В 2008 году Остроброд продал свою долю в предприятии двоюродному брату, а в 2022-м тот совершил одну из крупнейших сделок в истории российского fashion-ритейла: петербургская организация Melon Fashion Group (MFG) купила сеть. Это 287 магазинов и 143 собственные розничные точки.

По оценкам экспертов рынка, бизнес Sela обошелся покупателю в 600 миллионов рублей. Теперь в MFG входят 857 магазинов под брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela. Около двух третей торговых точек находятся в собственности у руководителей бизнеса.

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