В Москве задержана владелица ювелирного дома «Дарвол»

В Москве задержали владелицу ювелирного дома «Дарвол». 36-летнюю Дарью Спиридонову подозревают в аферах на миллиард рублей.

Против предпринимательницы выступают бывшие клиенты — светские львицы и бизнесмены. Они знакомились с ней на роскошных приемах, а потом заказывали украшения. Кто-то отдал ей сотни тысяч рублей, кто-то миллионы.

Десятки пострадавших объединяет одно — все они потеряли и деньги, и украшения. Спиридонова переставала выходить с ними на связь или давала пустые обещания. Затем свои же вещи, клиентам приходилось выкупать в ломбардах. Также пострадавшие предполагают, что обвиняемая могла заниматься подменой и самих камней, и документов на них.