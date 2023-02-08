В Москве задержана владелица ювелирного дома «Дарвол»
Схема обмана очень напоминает знаменитые финансовые пирамиды. Но вот завести дело и привлечь владелицу к ответственности оказалось непросто.
Фото, видео: www.globallookpress.com / woman handcuffs; 5-tv.ru
В Москве задержали владелицу ювелирного дома «Дарвол». 36-летнюю Дарью Спиридонову подозревают в аферах на миллиард рублей.
Против предпринимательницы выступают бывшие клиенты — светские львицы и бизнесмены. Они знакомились с ней на роскошных приемах, а потом заказывали украшения. Кто-то отдал ей сотни тысяч рублей, кто-то миллионы.
Десятки пострадавших объединяет одно — все они потеряли и деньги, и украшения. Спиридонова переставала выходить с ними на связь или давала пустые обещания. Затем свои же вещи, клиентам приходилось выкупать в ломбардах. Также пострадавшие предполагают, что обвиняемая могла заниматься подменой и самих камней, и документов на них.
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