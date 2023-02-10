Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 5 973

Некоторые СМИ перепутали удаление некроза и ампутацию стопы у Костомарова

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией.

После операции по удалению некроза тканей у Романа Костомарова, многие СМИ запутались, сколько частей тела ампутировали фигуристу. Некоторые журналисты писали, что госпитализированному из-за пневмонии Костомарову «ампутировали обе стопы». Однако это не так. Это было связано с тем, что левую стопу олимпийскому чемпиону ампутировали, а на правой только удалили некроз. Почему возникла путаница, объяснил источник 5-tv.ru, знакомый с состоянием здоровья фигуриста.

Читайте также

Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу

Дело в том, что Роману Костомарову провели сложную операцию по ампутации стопы на левой ноге и удалению некроза на правой. Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией. Фактически хирурги прочистили правую ногу от некроза и отрезали у фигуриста пятку и пальцы.

На данный момент врачи стабилизировали температуру Костомарова. Однако состояние все еще остается очень тяжелым. К сожалению, кровоток так и не восстановился, поэтому, вероятно, врачам придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба.

Роман Костомаров находится в сознании. Он понимает, что уже остался без левой ступни и части правой. Фигурист дал согласие врачам делать все необходимое для спасения его жизни.

Некроз тканей — это не единственная проблема, с которой столкнулся фигурист. Из-за гангрены у него возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Фигурист похудел, питание он получает через зонд. Кровь стала очень жидкой, поэтому высок риск инсульта, а в будущем и разрушение печени и почек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как коронавирус поразил организм Костомарова и привел к ампутации конечности.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

13:15
Стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
13:03
Военный эксперт Евсеев: истребители Зеленскому никто в Европе не даст
12:50
Анастасия Волочкова мучается от нестерпимых болей из-за разрушений бедра
12:40
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
12:26
Фургалу вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств
12:19
Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023