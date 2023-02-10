Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 23

И олимпийский чемпион, и исполнительница тяжело работали перед экстренной госпитализацией и комой.

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; ВКонтакте / Владимир Хорошев; 5-tv.ru

Тема:
Юлия Началова

Согласие фигуриста Романа Костомарова об ампутации стопы может спасти его от печальной участи певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась в 2019 году. И у спортсмена, и у исполнительницы развилась гангрена на фоне тяжелой болезни. Без решительных мер она непременно приводит к смерти, рассказал 5-tv.ru сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Как убивает гангрена

Врач рассказал, что гангрена — это омертвение тканей организма, которое еще называют некрозом. Нередко она начинается с конечностей — стоп или кистей рук — и означает мощнейшую интоксикацию организма. Отравление приводит к тому, что в организме начинает рушиться абсолютно все.

«Когда распадаются мягкие ткани, вырабатывается такой яд, как кадаверин. Это трупный яд, отрава жуткая, страшнейший яд. Он губительно действует на все органы и системы. И на иммунную систему (то есть систему защиты), на миокард, на печень, на головной мозг — все рушится. И если своевременно не осуществить ампутацию на том или ином уровне, то есть выше места гангрены, то человек всегда погибает. Не когда-либо, а именно всегда погибает. То есть в данном случае без ампутации не обойтись», — подчеркнул хирург.

Владимир Хорошев уточнил, что отказ от ампутации при гангрене, начавшейся из-за некроза тканей на ногах, тоже неизбежно приведет к летальному исходу.

Как умирала Юлия Началова

Юлию Началову экстренно госпитализировали 11 марта 2019 года. Причиной стало обострение подагры, сильный скачок уровня сахара в крови и образовавшаяся гангрена на ноге. Певица находилась в тяжелом состоянии, через два дня ее ввели в кому. Врачи усиленно лечили артистку антибиотиками, однако это не помогало. 16 марта Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет.

Примерно через неделю пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что перед госпитализацией Юлия длительное время провела на каблуках во время съемок и натерла палец на ноге. Рана долго не заживала, однако Началова отказывалась ехать в больницу по совету знакомого врача. Она считала, что заживление затягивается из-за диабета и волчанки. А уже после госпитализации исполнительница запретила врачам ампутировать ей палец.

«Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекция, пока еще была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили. Возможно, это было бы роковой ошибкой, еще большей. Она не смогла бы это пережить», — рассказывала Анна Исаева в 2019 году в эфире одного из федеральных каналов.

Как заболел и борется за жизнь Роман Костомаров

Роман Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года из-за пневмонии. Его состояние ухудшалось с каждым днем — уже 12 числа олимпийского чемпиона ввели в кому. Позже казалось, что ситуация налаживается — 24 января спортсмен пришел в сознание. Однако нарушенное кровообращение вызвало гангрену.

6 февраля спортсмену ампутировали стопу на левой ноге, чтобы убрать весь некроз и остановить процесс отмирания клеток. К сожалению, ситуация все еще остается тяжелой. Врачи продолжают бороться за жизнь 45-летнего Романа Костомарова. Есть риск, что из-за некроза тканей ему ампутируют пальцы на руках.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказывала, что перед госпитализацией фигурист активно работал. На протяжении недели он катался с высокой температурой. В том числе на открытом катке в Ногинке — при 30-градусном морозе. При встрече с тренером звезда «Ледникового периода» кашлял и боялся ее заразить.

Тема:
Юлия Началова
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