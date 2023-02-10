Роману Костомарову ампутируют пальцы на руках и вторую ступню

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Игорь Рязов
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Некроз тканей — не единственная проблема, с которой столкнулся российский фигурист. У него развились серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Очень высок риск инсульта, а также отказа печени и почек.

Роману Костомарову ампутируют пальцы на руках и вторую ступню

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутируют пальцы на руках и вторую ступню. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен дал согласие на такое лечение.

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После сложной операции по ампутации стопы на левой ноге и удаления некроза на правой врачам удалось стабилизировать температуру у олимпийского чемпиона. Однако ситуация все еще остается очень сложной.

Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией. Однако фактически хирурги отрезали у Романа Костомарова пятку и пальцы на правой ноге. К сожалению, кровоток так и не восстановился. Поэтому придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба.

Некроз распространился также на пальцы на руках. Не все десять, но их тоже нужно ампутировать. Другого лечения не существует. Если процесс образования тромбов после этого не прекратится, то олимпийский чемпион останется без кистей обеих рук.

Роман Костомаров находится в сознании. Он понимает, что уже остался без левой ступни и части правой. Сказал врачам делать все необходимое для спасения его жизни.

Однако некроз тканей — не единственная проблема, с которой столкнулся фигурист. Из-за гангрены у него также возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Кровь стала очень жидкой. Фигурист похудел, питание получает через зонд. Сейчас высок риск инсульта. В будущем возможно разрушение печени и почек.

Если врачи смогут спасти Роману Костомарову жизнь, он до конца своих дней будет принимать лекарства и находиться под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Навка, в паре с которой Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году, призвала спортсмена жить. Она обратилась к нему в 45-й день рождения.

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