Успешную атаку провели артиллеристы и группировка войск «Центр». За сутки украинская сторона вновь лишилась техники и понесла большие потери среди живой силы.

Вооруженные силы РФ продолжают громить националистов ВСУ, выполняя задачи специальной военной операции по защите Донбасса. О продвижении военных отчитались на ежедневном брифинге в Минобороны РФ.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские артиллеристы вместе с группировкой войск «Центр» провели очередную успешную атаку на краснолиманском направлении. Они разгромили подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находившиеся возле населенного пункта Кармазиновка в ЛНР и Серебрянского лесничества.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30», — заявил Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российская авиация уничтожила очередные экземпляры американского вооружения: радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а также пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют передать Украине ракеты большой дальности. Вероятно, они попадут в новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как наша страна ответит на эти поставки.