У Артемовска обнаружена группа зарубежных наемников в рядах ВСУ
Марочко: в городе Часов Яр у Артемовска нашли дислокацию иностранных наемников
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
Украинским националистам нужна не только помощь в вооружениях, но и в живой силе.
В городе Часов Яр у Артемовска (украинское название — Бахмут) обнаружили дислокацию иностранных военных. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, сославшись на своих информаторов. По его словам, наемники говорят на английском языке.
«В населенном пункте Часов Яр отмечено нахождение иностранных наемников. В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном гражданском здании, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие в основном на английском языке», — заявил подполковник в своем Telegram-канале.
В том числе Марочко отметил, что наемники носят разную форму, на которой нет никаких знаков отличия. При себе солдаты имеют стрелковое вооружение производства НАТО.
К слову, ранее Следственный комитет России разузнал, как иностранных военных набирают в украинские войска. Оказывается, все солдаты, которые прибыли из других стран — зачисляются в так называемый интернациональный легион обороны Украины. Также в ведомстве раскрыли зарплату наемников — от 30 до 100 тысяч гривен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты расстреляли группу польских наемников в Угледаре.
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