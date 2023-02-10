Руководитель ФТС освобожден от своего поста

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Правительство РФ освободило Владимира Булавина от поста руководителя ФТС

Руководитель ФТС освобожден от своего поста

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь на должности будет новый человек. Почему прошлому пришлось покинуть место?

Владимир Булавин больше не будет занимать пост главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов. Об этом заявила пресс-служба кабинета министров РФ.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Владимир Булавин вступил на должность руководителя ФТС в 2016 году. Как заявили в кабмине, сейчас ему пришлось покинуть свой пост из-за достижения предельного возраста для госслужбы — 70 лет.

Врио обязанности руководителя ведомства Давыдову 63 года. Он закончил Московский инженерно-физический институт по специальности «автоматика и электроника», вел деятельность в научно-исследовательских институтах Министерства среднего машиностроения СССР, присутствовал на дипломатической работе (в Сан-Франциско и Буэнос-Айресе — Прим. ред.).

В таможенные органы Давыдов пришел в 2008 году, а уже через девять лет его назначили первым заместителем руководителя ФТС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

15:02
Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль
14:51
Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
14:40
Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике
14:26
МИД: тема мирного договора с Японией для России закрыта
14:19
Новак: РФ в марте сама сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
14:16
Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023