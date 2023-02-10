Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль

|
Полина Долгова
Полина Долгова 23

Лариса Гузеева опровергла сплетни об эмиграции в Израиль

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Instagram* / _larisa_guzeeva_

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая опубликовала видео из московского аэропорта.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выложила в Instagram* видеоролик из московского аэропорта и тем самым опровергла слухи о получении гражданства.

Звезда подтвердила, что вернулась в Москву видеоотчетом.

«Всем здравствуйте! Прилетела вот я в любимую мою Москву. Да! Так что всем спокойной ночи», — говорит Гузеева за кадром.

В конце видеоролика актриса показала, что в аэропорту ее узнали поклонники и поздоровались.

Прежде была информация, что Лариса Гузеева намерена эмигрировать в Израиль и цель ее поездки не отдых, а получение гражданства страны. Однако телеведущая довольно резко отреагировала на сплетни и заявила, что «никуда не уехала насовсем и не собирается». Но перед этим в сеть попал снимок, где телеведущую заметили в очереди за документами в МВД Израиля.

Хэйтеры уже сравнивают Гузееву с Аллой Пугачевой, которая вместе с семьей эмигрировала в Израиль. Однако актриса такие слухи грубо опровергает и обзывает пользователей «дебилами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева сообщила о закрытии «Давай поженимся»

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

15:02
Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль
14:51
Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
14:40
Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике
14:26
МИД: тема мирного договора с Японией для России закрыта
14:19
Новак: РФ в марте сама сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
14:16
Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023