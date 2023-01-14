«Никогда»: Лариса Гузеева сообщила о закрытии «Давай поженимся»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Лариса Гузеева сообщила о закрытии программы «Давай поженимся»

«Никогда»: Лариса Гузеева сообщила о закрытии «Давай поженимся»

Фото: © РИА Новости / Тарас Литвиненко

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Телеведущая славится резкими и порой жесткими высказываниями. Одни поверили знаменитости, другие усомнились в информации.

Лариса Гузеева шокировала публику неожиданным заявлением. При общении с поклонниками ей задали вопрос, когда популярная программа «Давай поженимся» вернется в эфир. Ведь с февраля передачу, как и другие развлекательные шоу, убрали из сетки вещания. Начало нового сезона некоторых шоу зрители действительно увидели, но «Давай поженимся» - пока нет. Ответ телеведущей был категоричен!

«Никогда», — сказала Гузеева.

Более ничего Гузеева объяснять не стала. При этом телеведущая известна резкими высказываниями. Поэтому, возможно, информация о программе была сказана в шутку. Да и руководство федерального телеканала никаких заявлений пока не делало.

Вместе с тем, если это окажется правдой, без работы Гузеева не останется. Она уже заменила Дмитрия Нагиева в музыкальном шоу. А после его окончания телеведущая вместе с подругой организовала бизнес по производству домашних пельменей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается интимная жизнь Ларисы Гузеевой.

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