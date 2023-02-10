Пушилин: жителей Угледара эвакуируют в Волноваху

Часть мирных граждан уже удалось эвакуировать.

Порядка тысячи мирных жителей находятся в Угледаре в Донецкой Народной Республике. Часть жителей ВС РФ уже эвакуировали в Волноваху. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями на тему «ДНР как часть России».

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — сказал он.

В Угледаре сейчас идут горячие боевые действия. В южной части закрепились российские военные. ВСУ продолжают перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта, но, конечно же, намерение освободить город от украинских националистов остались неизменными.

СВО по защите Донбасса продолжается с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия оказывает помощь самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре из-за участившихся конфликтов.