Пушилин: жителей Угледара эвакуируют в Волноваху
Пушилин сообщил о начале эвакуации мирных жителей из Угледара в Волноваху
Фото: © РИА Новости / Макс Ветров
Часть мирных граждан уже удалось эвакуировать.
Порядка тысячи мирных жителей находятся в Угледаре в Донецкой Народной Республике. Часть жителей ВС РФ уже эвакуировали в Волноваху. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями на тему «ДНР как часть России».
«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — сказал он.
В Угледаре сейчас идут горячие боевые действия. В южной части закрепились российские военные. ВСУ продолжают перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта, но, конечно же, намерение освободить город от украинских националистов остались неизменными.
СВО по защите Донбасса продолжается с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин обратился к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия оказывает помощь самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре из-за участившихся конфликтов.
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