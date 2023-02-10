«Новый крестовый поход»: Лавров раскрыл планы «коллективного Запада»
Лавров: Запад хочет превратить РФ в международного изгоя
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru
Американская сторона обманывала Россию еще в далекие 90-е, когда говорила о сотрудничестве.
«Коллективный Запад» собрался в новый крестовый поход, чтобы уничтожить российскую государственность. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в рамках дипломатического заседания. По его словам, Запад уже давно не скрывает своих намерений и использует радикалов на Украине для достижения заветных целей.
«„Коллективный Запад“ собрался в новый крестовый поход на восток. Не только нанести нам стратегическое поражение на поле боя, превратить нас в международного изгоя, но и разрушить российскую экономику, ослабить или даже уничтожить многовековую российскую государственность», — сказал руководитель российского МИД.
Недавно в СМИ была информация о том, что Штаты обманывали российскую сторону еще со времен президентства Билла Клинтона в 1993 году. Тогда политик увещевал российского президента Бориса Ельцина в том, что Североатлантический альянс не собирается расширяться на восток. Более того, Клинтон предлагал сотрудничество. По мнению экспертов, оно было бы унизительным, и Россия, скорее всего, выполняла бы роль, которую сегодня отвели Украине. Фактически Штаты колонизировали Незалежную.
После начала спецоперации западные и европейские страны начали враждебную политику против РФ. Причем американская общественность, включая журналистов, винит в украинском конфликте Вашингтон. По ее мнению, именно действия администрации президента США Джо Байдена привели к сложившейся ситуации вокруг Самостийной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Украина не планирует выполнять данное Западу обещание.
- 10 февр
- Слово дали, слово взяли: Украина не планирует сдерживать данное Западу обещание
- 10 февр
- Пушилин: жителей Угледара эвакуируют в Волноваху
- 10 февр
- МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
- 10 февр
- Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
- 10 февр
- Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра
- 10 февр
- Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
- 10 февр
- Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Кривом Роге и Харькове
- 10 февр
- Иностранные спецслужбы нашли новый способ узнать данные об участниках СВО
- 10 февр
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
- 10 февр
- У Артемовска обнаружена группа зарубежных наемников в рядах ВСУ
Читайте также
55%
1.31 78.32
1.49
Нашли ошибку?