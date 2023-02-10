«Новый крестовый поход»: Лавров раскрыл планы «коллективного Запада»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Лавров: Запад хочет превратить РФ в международного изгоя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde/face to face; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Американская сторона обманывала Россию еще в далекие 90-е, когда говорила о сотрудничестве.

«Коллективный Запад» собрался в новый крестовый поход, чтобы уничтожить российскую государственность. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в рамках дипломатического заседания. По его словам, Запад уже давно не скрывает своих намерений и использует радикалов на Украине для достижения заветных целей.

«„Коллективный Запад“ собрался в новый крестовый поход на восток. Не только нанести нам стратегическое поражение на поле боя, превратить нас в международного изгоя, но и разрушить российскую экономику, ослабить или даже уничтожить многовековую российскую государственность», — сказал руководитель российского МИД.

Недавно в СМИ была информация о том, что Штаты обманывали российскую сторону еще со времен президентства Билла Клинтона в 1993 году. Тогда политик увещевал российского президента Бориса Ельцина в том, что Североатлантический альянс не собирается расширяться на восток. Более того, Клинтон предлагал сотрудничество. По мнению экспертов, оно было бы унизительным, и Россия, скорее всего, выполняла бы роль, которую сегодня отвели Украине. Фактически Штаты колонизировали Незалежную.

После начала спецоперации западные и европейские страны начали враждебную политику против РФ. Причем американская общественность, включая журналистов, винит в украинском конфликте Вашингтон. По ее мнению, именно действия администрации президента США Джо Байдена привели к сложившейся ситуации вокруг Самостийной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Украина не планирует выполнять данное Западу обещание.

Тема:
Спецоперация
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